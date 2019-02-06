Македонія майже в НАТО. У Брюсселі підписали протокол про вступ країни до Альянсу.

Який шлях довелося пройти македонцям і чи лишаються двері відчиненими для України, - з'ясовувала Олена Абрамович.

Це питання не було само собою зрозумілим чи хоча б дуже ймовірним, - сказав македонський міністр закордонних справ перед підписанням протоколу про вступ до НАТО.

Дійсно, уряду довелося знайти спосіб владнати суперечку з сусідами - греками - і погодитись змінити свою назву. Довелося переконати македонський народ, що це непоганий компроміс, і організувати референдум, який ледь не провалився. Вмовити парламент та заплющити очі на незгоду президента. Шлях був непростим, - проте в Альянсі зусилля Македонії оцінили.

"Взявши на себе вирішення цієї довготривалої суперечки, Афіни та Скоп'є зробили життєво необхідний внесок у стабільність та безпеку в регіоні. На цьому шляху були виклики і складні компроміси. Але відданість демократичним цінностям і реформам сприяли такому результату і прогресу", - наголосив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Протокол про членство Македонії в Альянсі підписали посли усіх країн-членів. Далі справа за ратифікацією парламентами цих держав. Грецький має проголосувати це питання уже за 2 дні - 8 лютого. Наберуть чинності й конституційні зміни в Македонії - країна матиме нову офіційну назву "Республіка Північна Македонія".

"За кілька днів ми нарешті залагодимо останню суперечку із сусідами. Наші кордони незмінні, і, думаю, ми можемо бути фактором стабільності у регіоні, який досі стикається з певними проблемами", - зазначив Нікола Димитров, міністр закордонних справ Македонії.

Македонія стала 30 країною-членом НАТО. Й Альянс готовий розширюватися далі, запевнив генсек.

"Сьогоднішня історична подія демонструє, що двері НАТО відчинені для демократій, які готові і хочуть виконувати завдання та цілі Вашингтонського договору. І розділяти обов'язки членства", - підкреслив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Проте, без вирішення територіальних суперечок з сусідами - до блоку не беруть. Саме тому Македонії довелось змінити назву.

Щодо України... Чи очікують на завершення війни на Донбасі - цього вголос ніхто не каже. Та аби рухатися вперед до зближення з Альянсом, конче необхідно владнати суперечки з Угорщиною - яка, нагадаємо, уже більше року блокує засідання "Україна - НАТО" через незгоду з українським освітнім законом.