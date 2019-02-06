Граждане Беларуси, въехавшие в Украину на двух авто, во время остановки в лесу "потеряли" 12-летнего мальчика. В каждой из машин были уверены, что ребенок едет в соседней.

Все произошло недалеко от погранперехода "Доманово" ("Мокраны" - с белорусской стороны).

Ребенка хватились искать, когда доехали до села Копачовка, а это около 130 км от места остановки. Когда выяснилось, что мальчика нет ни в одной из машин, тут же обратились в местный отдел полиции.

Поиски в округе результатов не дали, поэтому решили вернуться в пункт пропуска "Доманово". Там и обнаружили ребенка - мальчик самостоятельно вернулся на погранпереход и грелся в одном из магазинов, ожидая, что родственники все-таки вспомнят и вернутся за ним.

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