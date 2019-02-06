Выборы-2019: в регистрации отказали еще 10 кандидатам [ Редактировать ]
В среду, 6 февраля, Центральная избирательная комиссия на заседании отказала в регистрации кандидатами в президенты еще десяти подавшим накануне документы, сообщает пресс-служба ЦИК.
В частности, указано, что ЦИК отказал в регистрации Марущинцу В. И., Сахно Б. М., Гончарову А. А., Украинчуку Л. И., Качайло И. И., Миролюбу Н. А., Иваницкому Ю. П., Голосному М. И., Юрченко Ю. И. и Збиранику Е. М.
"Рассмотрев представленные документы, Комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного законодавства и отказала указанным лицам в регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины", - говорится в сообщении.
Смотрите также, как проголосовать на выборах не по месту прописки.
по теме
Выборы-2019: сколько человек подали документы в ЦИК
В регистрации было отказано 12 лицам
Петр Порошенко идет в президенты
Во вторник, 29 января, президент Украины Петр Порошенко официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины
Микола Скорик і Тарас Загородній в ефірі "Подробиць тижня" обговорили перспективи вступу України до ЄС та НАТО
За планом сесії, вже у четвер, 7 лютого, депутати розглянуть питання про зміни до Конституції - щодо курсу нашої держави на вступ до ЄС і НАТО
Выборы-2019: ЦИК отказала в регистрации 6 кандидатам
ЦИК не зарегистрировал кандидатами на должность президента шесть человек, которые подали документы о регистрации
Выборы-2019: ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов
ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов на пост президента Украины