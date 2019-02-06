В среду, 6 февраля, Центральная избирательная комиссия на заседании отказала в регистрации кандидатами в президенты еще десяти подавшим накануне документы, сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, указано, что ЦИК отказал в регистрации Марущинцу В. И., Сахно Б. М., Гончарову А. А., Украинчуку Л. И., Качайло И. И., Миролюбу Н. А., Иваницкому Ю. П., Голосному М. И., Юрченко Ю. И. и Збиранику Е. М.

"Рассмотрев представленные документы, Комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного законодавства и отказала указанным лицам в регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины", - говорится в сообщении.

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