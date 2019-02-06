Війна на Донбасі та нелегальна зброя: очільники ГПУ та МВС відзвітувати за 2018 рік

Головні силовики прийшли на засідання профільного комітету. Спілкувалися з нардепами Генпрокурор Юрій Луценко та очільник МВС Арсен Аваков - про що говорили, про що звітували та на які питання відповідали?