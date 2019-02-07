Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на $0,68, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке выросла на $0,44.

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно дорожают на данных о более скромном росте запасов "черного золота" в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 6 февраля.

Так, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на $0,68 (1,10%) и торгуются на уровне $62,66 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,44 (0,82%) - до $54,10 за баррель.

Согласно данным минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,26 млн баррелей. В свою очередь эксперты рынка в среднем ожидали увеличения на 3,7 млн баррелей.

Резервы бензина в США повысились на 513 тысяч баррелей, дистиллятов - упали на 2,26 млн баррелей. Аналитики прогнозировали повышение запасов как бензина, так и дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне - 11,9 млн баррелей в сутки по итогам четвертой недели подряд.

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