Мировые цены на нефть стремительно растут [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на $0,68, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке выросла на $0,44.
Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно дорожают на данных о более скромном росте запасов "черного золота" в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 6 февраля.
Так, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на $0,68 (1,10%) и торгуются на уровне $62,66 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,44 (0,82%) - до $54,10 за баррель.
Согласно данным минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,26 млн баррелей. В свою очередь эксперты рынка в среднем ожидали увеличения на 3,7 млн баррелей.
Резервы бензина в США повысились на 513 тысяч баррелей, дистиллятов - упали на 2,26 млн баррелей. Аналитики прогнозировали повышение запасов как бензина, так и дистиллятов на 1,7 млн баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне - 11,9 млн баррелей в сутки по итогам четвертой недели подряд.
Ранее мы сообщали, сколько стоит бензин в Украине.
по теме
Мировые цены на нефть стремительно падают
Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели
Ситуація у Венесуелі: державний переворот чи законна зміна влади?
Чи зможуть світові лідери знайти спільне рішення? Та чим закінчиться ця криза - для однієї з головних нафтових країн?
Субсидии 2019: что ожидать украинцам в марте
Предполагается, что данная инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги
Украина заняла 6 млрд гривен для бюджета
Минфин обнародовал результаты аукциона по продаже государственных облигаций
Жителей Киева заставят оплачивать "небаланс воды дома"
В Украине вступила в действие методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг