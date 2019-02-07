Экс-президента Бразилии приговорили к 13 годам тюрьмы [ Редактировать ]
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в среду приговорен к тюремному заключению сроком 12 лет и 11 месяцев, сообщает бразильский телеканал "Глобу".
Л.Лула да Силва признан виновным в коррупции и отмывании денег. Приговор оглашен судьей Окружного суда бразильского города Куритибы.
В уголовном деле речь шла о доме и земельном участке в населенном пункте Атибайа в штате Сан-Паулу. По версии правоохранительных органов, истинным владельцем данной недвижимости является Лула да Силва, хотя официально она записана на имена людей из его окружения.
Следствие предполагает, что дом в Атибайе мог быть приобретен экс-президентом на незаконно полученные средства или передан политику частными компаниями в обмен на некие привилегии.
Сам Лула да Силва утверждал, что он действительно намеревался приобрести указанную недвижимость, однако ее владелец отказался ее продавать. На протяжении всего процесса политик настаивал на своей невиновности,
Телеканал напоминает, что это уже второй приговор в отношении бывшего президента Бразилии. В апреле прошлого года он уже был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюремного заключения по статье, также связанной с коррупцией.
Суммарно в отношении бывшего бразильского лидера в последние годы было возбуждено семь уголовных дел. По одному из них он был оправдан.
Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с января 2003 года по декабрь 2010 года.
Ранее мы рассказывали, какую сумму теряет мировая экономика из-за коррупции.
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