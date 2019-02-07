На Японию обрушился шторм с метелью и пятиметровыми волнами

Cильный шторм обрушился на северный японский остров Хоккайдо. Власти предупредили местных жителей о высоких волнах, метели и нарушениях движения транспорта, сообщает News.com.au.

Как сообщает ежедневная газета Hokkaido Shimbun, в понедельник произошло несколько аварий на дорогах, когда низкое давление принесло на остров сильный снегопад и метель.

В городе Хороканаи высота снежного покрова в понедельник составила 35 см, в городе Бибай - 28 см.

Во вторник метеорологическое агентство предупредило, что шторм может вызвать порывы ветра до 126 км/ч и пятиметровые волны у берегов в Хоккайдо и северо-восточной части Японии.

Ранее мы сообщали о торнадо в Турции.