На Японию обрушился шторм с метелью и пятиметровыми волнами [ Редактировать ]
Cильный шторм обрушился на северный японский остров Хоккайдо. Власти предупредили местных жителей о высоких волнах, метели и нарушениях движения транспорта, сообщает News.com.au.
Как сообщает ежедневная газета Hokkaido Shimbun, в понедельник произошло несколько аварий на дорогах, когда низкое давление принесло на остров сильный снегопад и метель.
В городе Хороканаи высота снежного покрова в понедельник составила 35 см, в городе Бибай - 28 см.
Во вторник метеорологическое агентство предупредило, что шторм может вызвать порывы ветра до 126 км/ч и пятиметровые волны у берегов в Хоккайдо и северо-восточной части Японии.
Ранее мы сообщали о торнадо в Турции.
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