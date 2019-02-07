Уже третій рік лікарняна палата для неї друга домівка

Нашої з вами допомоги потребує багатодітна мама з Буковини. У Марини Гуцул виявили злоякісну пухлину. Українські лікарі рятувати пацієнтку не беруться. Мовляв, це надскладний випадок. Прооперувати погодилися турецькі медики. Родичі Марини збирають гроші. Допомогти просять усіх небайдужих.

Уже третій рік лікарняна палата для неї друга домівка. Марина Гуцул потрапила до районного стаціонару - після раптової кровотечі.

"Сказали - ерозія. Через два місяці вона закровила. І з великими болями вона знов звернулася до поліклініки і лікар направила в онко. В онко взяли біопсію, онаружлили - друга стадія "б"- злокачєствєнна опухоль шийки матки", - говорить Наталія Волощук, мати Марини Гуцул.

В обласному онкодиспансері Марина пройшла курс хіміотерапії та опромінення. Жінці стало краще, її виписали. Та хвороба повернулася через рік. Знову курс хімії. Та цього разу процедури дали ускладнення - на сусідні органи.

"Це Марина облучалася в онко. І після облучення поробилися такі дирки. Це є в задньому проході, в мочовому - осьо".

Щодня Марина бореться з нестерпним болем. Аби хоч якось полегшити страждання - 26-річну жінку прийняли у Чернівецькій лікарні швидкої допомоги. В урологічному відділенні їй надають підтримувальну терапію.

"У пацієнтки з обох боків виведені нефростоми - це трубочки, по яких витікає сеча. Виведені колостоми на передню черевну стінку. Її важкий стан, але зараз стабільний", - говорить Дмитро Волошинський, лікар-уролог.

Це унікальний випадок боротьби за життя, кажуть лікарі. Однак прооперувати Марину не беруться. Допомогти можуть турецькі медики. Пацієнтку очікують уже цієї суботи. Та коштує операція 30 тисяч доларів. Родичі зібрали 10 тисяч. І дуже просять допомогти усіх небайдужих. Адже у Марини підростає троє маленьких діток.

"Турецька клініка займається самими важкими пацієнтами, що лікарі відказуються від тих пацієнтів. А вони ними займаються. Я дуже прошу людей, щоб допомогли врятувати Маринку, це послідня надія", - говорить Наталія Волощук, мати Марини Гуцул.

"Є надія, що буде операція. Але, втім, все покаже МРТ, що вони будуть проводити. Я не годна, мама, говорити, не годна…", - говорить Марина Гуцул, хвора.

Реквізити для допомоги:

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