Черговий інклюзивно-ресурсний центр запрацював в Україні. Цього разу - на Дніпропетровщині, на базі середньої школи в райцентрі Магдалинівка. Ознайомитися з роботою закладу приїхала Марина Порошенко. Центр розрахований на 80 дітей, поки що тут навчаються лише 12. З усіма працюють психологи, реабілітолог, дефектологи, логопед. За словами дружини президента, по всій Україні вже відкрито понад півтисячі таких закладів. Лише на Дніпропетровщині їх - 30.

"Ми маємо і надалі займатися створенням умов, надання умов дітям, щоб батьки привели своїх дітей у найближчу школу. Щоб вони були впевнені, що їх діти у надійних руках. Що послуги які вони отримують були якісними, спеціалізованими. Будуть навчатися за індивідуаольним навчанням", - говорить Марина Порошенко, голова благодійного фонду Петра Порошенка.

"Ми приїхали сюди, нас тут зустріли дуже гарно. Нам тут сподобалося. Раніше їздили раз на місяць до Дніпра до реабілітаційного центру. А тепер будемо їздити сюда. Ми приїжджаємо кожного дня. У нас година з логопедом, година з реабілітологом і година з психологом", - говорить Олена Штефан, мати вихованиця Інклюзивно-ресурсного центру.