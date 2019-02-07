Алла Пугачева пришла заявилась премьеру фильма "Пилигрим" в московском кинотеатре в кожаной мини-юбке и в кепке. Фото опубликовали фанаты артистки на своей странице в Instagram.

"В Москве прошла премьера фильма "Пилигрим". Создателей киноленты пришла поздравить Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным", - говорится в подписи к видео.

"Алла, все красиво на тебе", "Просто чудо! Так выглядеть в ее годы! Я в восторге. 40-летние старше выглядят", "Чудесная!", - пишут в комментариях.

В ролике слышны слова Примадонны о том, что она не против поесть, но мешает то, что "концерт на носу", "сахарный диабет" и еще "много чего".

Ранее мы писали о том, что Пугачева едва не умерла на съемках.