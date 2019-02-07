Пугачева заговорила о своей болезни (видео) [ Редактировать ]
Алла Пугачева пришла заявилась премьеру фильма "Пилигрим" в московском кинотеатре в кожаной мини-юбке и в кепке. Фото опубликовали фанаты артистки на своей странице в Instagram.
"В Москве прошла премьера фильма "Пилигрим". Создателей киноленты пришла поздравить Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным", - говорится в подписи к видео.
#allapugacheva #аллапугачева #maximgalkin #максимгалкин Видео - @annasedokova
Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)
#Repost @cggmoscow ・・・ В Москве прошла премьера фильма "Пилигрим". Создателей киноленты пришла поздравить Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным. #пугачева #галкин #премьера #allapugacheva #аллапугачева #maximgalkin #максимгалкин @alla_orfey @maxgalkinru
Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)
"Алла, все красиво на тебе", "Просто чудо! Так выглядеть в ее годы! Я в восторге. 40-летние старше выглядят", "Чудесная!", - пишут в комментариях.
В ролике слышны слова Примадонны о том, что она не против поесть, но мешает то, что "концерт на носу", "сахарный диабет" и еще "много чего".
Ранее мы писали о том, что Пугачева едва не умерла на съемках.
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