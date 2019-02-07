У Харкові здорожчав проїзд в електротранспорті [ Редактировать ]
Відсьогодні у Харкові знову здорожчав проїзд в електротранспорті. Одна поїздка в метро коштує тепер - 8 гривень, у трамваях і тролейбусах - 6. Таке рішення ухвалили на засіданні міськради.
Причиною підняття ціни назвали неспроможність чинного тарифу покрити всі витрати. На пільговиків така зміна ніяк не вплине. Понад 60% пасажирів і надалі їздитимуть безкоштовно.
по теме
Смертельное ДТП с Зайцевой: суд вынес новое решение
В среду, 6 февраля, суд вынес новое решение по делу о смертельном ДТП в Харькове
Смертельное ДТП с Зайцевой: в деле появились новые детали
До начала запланированных дебатов по делу адвокат Перепелица заявил отвод судье Попрасу, ссылаясь на его предвзятость и необъективность
Сбивала сосульки: женщина попала в реанимацию после падения с балкона
Жители Харькова вынуждены сами бороться с сосульками на крышах, так как местным власти игнорируют эту проблему
Под Харьковом мужчина подорвал себя на кладбище
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего
У Харкові стався обвал в гаражному кооперативі
Обвал у Харкові. В гаражному кооперативі не витримав ваги мокрого снігу дах. 170 метрів металевої опори склалися за лічені секунди. Постраждали двоє чоловіків