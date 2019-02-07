Відсьогодні у Харкові знову здорожчав проїзд в електротранспорті. Одна поїздка в метро коштує тепер - 8 гривень, у трамваях і тролейбусах - 6. Таке рішення ухвалили на засіданні міськради.

Причиною підняття ціни назвали неспроможність чинного тарифу покрити всі витрати. На пільговиків така зміна ніяк не вплине. Понад 60% пасажирів і надалі їздитимуть безкоштовно.