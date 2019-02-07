У центрі Амстердаму відкрили стрілянину [ Редактировать ]
Стрілянина в Амстердамі. Невідомий відкрив вогонь поблизу Центробанку Нідерландів. За повідомленням місцевих ЗМІ, загинула одна людина. На місце прибули кілька десятків правоохоронців. Район оточили, дорожній рух перекрили. Хто саме загинув - сам зловмисник чи один із поліцейських - наразі невідомо.
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