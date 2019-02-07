Обвал будинку у Стамбулі: рятувальники знайшли ще два тіла [ Редактировать ]
Щонайменше двоє загиблих і шестеро поранених унаслідок руйнування житлового будинку у Стамбулі. На місці трагедії триває рятувальна операція. З-під уламків вдалося витягти трьох людей.
За попередніми даними, восьмиповерхова споруда обвалилася через порушення норм будівництва.
Зокрема, на першому поверсі без дозволу розмістили текстильну майстерню - її робота могла завдати шкоди будівлі.
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