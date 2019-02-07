У Харкові почались дебати у справі про смертельну аварію

Фінальні дебати у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській стартують сьогодні в Київському райсуді Харкова. На попередньому засіданні судді відхилили клопотання про відсторонення експертів, тому перешкод для наступної стадії процесу не лишилося