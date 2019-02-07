Шкільні їдальні можуть змінитися. Команда столичних кухарів створила нову книгу рецептів, яку вже почали впроваджувати у київських навчальних закладах. Результати бачила Іванна Ілліна.

Бутерброди,сосиски, омлет та кавовий напій. Це меню для учнів початкових класів в українських школах. Раціон тут не змінювали вже понад 50 років, адже рецептурник, яким користуються у шкільних їдальнях, - затвердили ще у 1957.

"Наразі цей рецептурник дуже застарий, його формальний юридичний статус теж досить сумнівний, але наразі просто ним користуються, бо нічого іншого, якщо буде у столовій подаватися та страва, яка дійсно смачна, яка викликає у дитини апетит - це буде якраз гарним початком до того, щоб дитина була здоровіша і не шукала якихось шкідливих альтернатив", - говорить Владислав Збанацький, заступник гендиректора ДУ "Центру громадського здоров'я МОЗ України".

Для того, аби більше учнів харчувалися у шкільних їдальнях, кажуть фахівці, меню потрібно змінювати.

"Ми провели великий аналіз: ми взяли тести там 2000 дітей ми їх опитали і сказали, що вони хочуть. Діти сказали, що вони хочуть здорового харчування та овочів", - говорить Євген Клопотенко, кухар.

Осучаснити учнівський раціон вирішила команда столичних кухарів. Головна ідея - із затверджених раніше продуктів створити нові страви, - за принципами здорового харчування.

"Я взяв звичайний буряк і додав трішки наприклад насіння. Два грами насіння до звичайного буряку змінює смак на 90% цього салату. Це звичайно здорове харчування. Наскільке це можливо здорове. Я відмовився від використання олії", - говорить Євген Клопотенко.

"Для нас важливо зробити цей крок з цієї школи, інших шкіл, щоб це ми поширили на всю Україну, зміна стане системною, якщо вона піде і ми як Міністерство в цьому є зацікавлені", - говорить Павло Хобзей, перший заступник міністра освіти і науки України.

Страви із новоствореної книги рецептів скуштували батьки учнів. Адже чи змінювати раціон у школах - залежить і від них.

"Вот суп похож на обычный овощной суп такой, немножко с морковочкой. Ребенок вот по виду, мой, вряд ли захотел бы есть, но когда ты его пробуешь - это разрыв шаблонов", - говорить мати школяра Валентина.

Авголемоно, міністроне, липовий чай та соус каркаде: цим харчуються учні вже у 4 київських школах. Упроваджувати нові рецепти кулінари планують не лише у столиці, а й в інших містах. Утім, кажуть, робити це слід лише за ініціативи батьків та директорів закладів.