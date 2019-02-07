За минувшие сутки, 6 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Лебединское; из гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пески, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное", - сообщили в штабе ООС.

Из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пески, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное", - подчеркнули в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Крымское, из автоматических гранатометов - в районе Хутора Вольный, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Южное.

Дважды из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Жованка, из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станица Луганская.

"По данным разведки, 6 февраля, 2 оккупантов уничтожено и один получил ранения. Также уничтожено грузовик российско-оккупационных войск марки "Урал".

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Ранее бойцы ВСУ попали под обстрелы на Донбассе.