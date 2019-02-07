Закон о валюте вступил в силу [ Редактировать ]
В четверг, 7 февраля, в Украине начал действовать закон о валюте и валютных операциях, который значительно сократит надзор НБУ в сфера валютных операций.
В Нацбанке заявили, что с вступлением в силу нового закона, будет изменена сама философия, поскольку будет введен принцип, который говорит о том, что все, что не запрещено напрямую, разрешено.
"На смену тотального контроля каждой валютной операции у нас придет так называемый риск-ориентированный валютный надзор. Мы ввели также понятие незначительных валютных операций – это операции, которые меньше суммы финансового мониторинга, это меньше 150 тысяч гривен. Валютный надзор за этими операциями не будет происходить", - сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий во время пресс-брифинга накануне вступления в силу закона.
Чурий подчеркнул, что для бизнеса увеличивается срок расчетов по экспортно-импортным операциям с шести месяцев до одного года, а также полностью отменяются санкции в случае нарушения сроков расчетов.
Законом определено, что о валютных операциях нужно уведомлять Нацбанк. Как именно - определит сам регулятор.
Определено, что Нацбанк и Государственная фискальная служба осуществляют валютный надзор с учетом риск-ориентированного подхода, не вмешиваясь в операции и деятельность организаций, которые их проводят. Как именно будут осуществлять надзор, определит НБУ. Однако согласно закону агенты валютного надзора будут иметь право требовать дополнительные документы об операциях - и их обязательно нужно будет предоставлять.
В случае неустойчивого финансового состояния банковской системы, ухудшения платежного баланса Украины или при обстоятельствах, угрожающих стабильности финансовой системы государства, Нацбанк сможет применить дополнительное регулирование. В частности, обязать продавать часть поступлений в валюте или ввести лимиты на проведение отдельных валютных операций и проч.
При этом правление Нацбанка может ввести дополнительные ограничения на срок до шести месяцев и продлевать их на срок не более шести месяцев. Максимально разрешенный срок действия дополнительных ограничений - 18 месяцев из 24, начиная со дня введения первого ограничения.
Новый закон отменяет действие декрета Кабмина от 19 февраля 1993 года № 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля". Раньше это был основной документ, который регулировал операции с валютой.
Параллельно с введением в действие этого закона Нацбанк осуществил ряд валютных послаблений. Так, сегодня в Украине позволили онлайн-покупку валюты для физических лиц.
Ранее мы писали о том, что президент подписал важный закон.
по теме
Маркировка продуктов питания: в Украине ввели новые правила
Документ унифицирует правила предоставления потребителям информации о пищевых продуктах
Украина вышла еще из нескольких соглашений в рамках СНГ
Кабинет министров Украины прекратил действие еще ряда соглашений, подписанных в рамках Содружества независимых государств
Підсумки правління: чи втримається Трамп у президентському кріслі?
У 2017 році в ці дні Дональд Трамп отримав владу в країні і переїхав до Білого дому - про які підсумки говорить преса і американці?
Депутати узаконили рейдерське захоплення майна Української Православної Церкви - Віктор Медведчук
Віктор Медведчук занепокоєний скандальними змінами до законів про релігійні організації
Эксперт объяснил пользу закона о пошлине на металлолом
Закон, предусматривающий повышение пошлины на экспорт стального лома из Украины, дал свои положительные плоды, среди которых рост выпуска продукции отечественными предприятиями на целую треть