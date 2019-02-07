Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым фото, которое опубликовала в Instagram.

На снимке артистка позирует в легком в цветочный принт платье, подчеркнувшем грудь и стройные ноги.

"Немыслимое желание тепла, солнца и весны. Кокетства и огонька в глазах! А вы как чувствуете?", - написала Тина Кароль. Фото произвело настоящий фурор в сети. "От вашего фото веет теплом", "Вы очень женственная", "Уровень кокетства: Тина Кароль", "Нереально красивая!", "Какое крутое фото", - пишут в комментариях.

Ранее Тина Кароль показала уникальное видео.