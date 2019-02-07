Девушка заказала платье в интернете и пришла в ужас [ Редактировать ]
Жительница Британии Бетани Мур заказала в онлайн-магазине черное платье миди-длинны с разрезом. Полученный ею товар шокировал - разрез у платья был неприлично большим, пишет The Sun.
Девушка отметила, что заплатила за платье 10 фунтов стерлингов. При этом в описании товар, едва прикрывающий пупок, значился, как "элегантный наряд".
Снимок в платье девушка опубликовала в сети. Она также отметила, что детально изучила таблицу размеров, прежде чем сделать заказ, и ошибки с ее стороны быть не могло.
По ее мнению, наряд мог бы смотреться совсем иначе на обладательницах XS-размеров. Однако эта политика производителей одежды ее уязвила.
"Я думаю, важно, чтобы размер был точным, и девушек не заставляли бы чувствовать себя больше, чем они есть на самом", - отметила она.
Заказ одежды в интернете часто приводит к неожиданностям. Например, недавно мужчина заказал подарок для жены и разбогател.
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