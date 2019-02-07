Жительница Британии Бетани Мур заказала в онлайн-магазине черное платье миди-длинны с разрезом. Полученный ею товар шокировал - разрез у платья был неприлично большим, пишет The Sun.

Девушка отметила, что заплатила за платье 10 фунтов стерлингов. При этом в описании товар, едва прикрывающий пупок, значился, как "элегантный наряд".

Снимок в платье девушка опубликовала в сети. Она также отметила, что детально изучила таблицу размеров, прежде чем сделать заказ, и ошибки с ее стороны быть не могло.

По ее мнению, наряд мог бы смотреться совсем иначе на обладательницах XS-размеров. Однако эта политика производителей одежды ее уязвила.

"Я думаю, важно, чтобы размер был точным, и девушек не заставляли бы чувствовать себя больше, чем они есть на самом", - отметила она.

Заказ одежды в интернете часто приводит к неожиданностям. Например, недавно мужчина заказал подарок для жены и разбогател.