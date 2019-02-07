"Северный поток-2": строительство газопровода будет значительно осложнено [ Редактировать ]
Власти Франции решили поддержать изменение законодательства Евросоюза, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
"Париж планирует поддержать просмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС, запланированного на пятницу, 8 февраля",- говорится в материале.
"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", - сказали в Париже.
Еврокомиссия стремится получить согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами.
Брюссель будет проверять, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.
"До сих пор немцы считали Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его волю", - говорится в материале.
Ранее мы писали о том, что в Сенате США подготовили резолюцию об отмене проекта "Северный поток-2".
по теме
"Северный поток-2": в Сенате США подготовили резолюцию об отмене проекта
В Сенате Соединенных Штатов представили резолюцию, призывающую к усилению военной помощи Украине и поддерживает отмену газопровода "Северный поток - 2"
Еврокомиссия внесла предложение по транзиту газа
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил по итогам газовых переговоров в Брюсселе, что сделал России и Украине "справедливое предложение" по транзиту газа после 2019 года
Переговоры по газу: Климкин сделал заявление
Российский Газпром готов продолжить газовые контракты после 2019 года даже без проведения экспертных консультаций
В Брюсселе стартовали газовые переговоры
В понедельник, 21 января, в Брюсселе начались трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС по газу
Медведчук: сохранение транзита российского газа через Украину - вопрос национальных интересов
В понедельник, 21 января, в Брюсселе проходит второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно транзита газа