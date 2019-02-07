Власти Франции решили поддержать изменение законодательства Евросоюза, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

"Париж планирует поддержать просмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС, запланированного на пятницу, 8 февраля",- говорится в материале.

"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", - сказали в Париже.

Еврокомиссия стремится получить согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами.

Брюссель будет проверять, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.

"До сих пор немцы считали Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его волю", - говорится в материале.

Ранее мы писали о том, что в Сенате США подготовили резолюцию об отмене проекта "Северный поток-2".