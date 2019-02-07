Группа мужчин выбивала у жителей Одессы несуществующие долги [ Редактировать ]
В Одессе правоохранители задержали этническую группировку, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"В состав группы входили ранее судимые выходцы из региона Северного Кавказа. Злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от жителя областного центра одной тысячи долларов США. В случае неуплаты денег мужчине угрожали физической расправой.
"Правоохранители задержали трех участников так называемого "силового звена" группировки на одной из улиц Одессы во время получения "долга" от потерпевшего", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Также продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.
К сожалению, из-за денег часто происходят преступления. Недавно мужчина чуть не задушил девушку за 200 гривен.
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