Британское издание The Independent опубликовала рейтинг самых жарких мест на планете.

Первое место досталось национальному парку Долина смерти в Калифорнии, США. Здесь был установлен температурный рекорд. В 1913 году температура поднялась до 56,7 градуса выше ноля.

На втором месте оказался город Эль-Азизия в Ливии. Здесь летом температура может достигать 48 градусов по Цельсию.

Третье место отдали эфиопской вулканической местности с солевыми образованиями и кислотными источниками Даллол. Специалисты считают, что именно здесь самая высокая средняя температура воздуха среди всех населенных мест Земли.

Также в рейтинг попал пустыня Деште-Лут в Иране, израильский городок Тират-Цви, город Томбукту в Мали, тунисская провинция Кебили, ливийский оазис Гадамес и город Бендер-Махшехр в Иране.

Тем временем, в Украине продолжается зима. Смотрите, какая погода ждет украинцев 7 февраля.