Какие места на Земле самые жаркие [ Редактировать ]
Британское издание The Independent опубликовала рейтинг самых жарких мест на планете.
Первое место досталось национальному парку Долина смерти в Калифорнии, США. Здесь был установлен температурный рекорд. В 1913 году температура поднялась до 56,7 градуса выше ноля.
На втором месте оказался город Эль-Азизия в Ливии. Здесь летом температура может достигать 48 градусов по Цельсию.
Третье место отдали эфиопской вулканической местности с солевыми образованиями и кислотными источниками Даллол. Специалисты считают, что именно здесь самая высокая средняя температура воздуха среди всех населенных мест Земли.
Также в рейтинг попал пустыня Деште-Лут в Иране, израильский городок Тират-Цви, город Томбукту в Мали, тунисская провинция Кебили, ливийский оазис Гадамес и город Бендер-Махшехр в Иране.
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