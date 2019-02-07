Окружной административный суд города Киева рассмотрит ходатайство от представителя Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска об отстранении Уляны Супрун от выполнения обязанностей министра здравоохранения. Об этом сообщается на сайте суда.

Как отмечается, суд назначил к рассмотрению указанное ходатайство в судебном заседании 11 февраля 2019 года.

Напомним, 5 февраля 2019 года Ульяне Супрун запретили исполнять обязанности министра здравоохранения. Однако запрета осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра, не было.

Отметим, в поддержку Супрун высказался президент Украины Петр Порошенко.