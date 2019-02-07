Курс Украины в НАТО и ЕС: Рада приняла судьбоносное решение [ Редактировать ]
В четверг, 7 февраля, Верховная Рада Украины закрепила в Конституции курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО.
За проект изменений в Конституцию, автором которых является Петр Порошенко, во втором чтении проголосовали 334 депутата. Для принятия решения требовалось конституционное большинство - 300 голосов.
Ранее мы писали о том, что в силу вступил закон о валюте
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