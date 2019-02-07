В четверг, 7 февраля, Верховная Рада Украины закрепила в Конституции курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

За проект изменений в Конституцию, автором которых является Петр Порошенко, во втором чтении проголосовали 334 депутата. Для принятия решения требовалось конституционное большинство - 300 голосов.

Ранее мы писали о том, что в силу вступил закон о валюте