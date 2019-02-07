Отруєння Скрипалів: журналісти заявили про третього агента ГРУ [ Редактировать ]
У справі про отруєння Скрипалів - додався третій фігурант. Британська газета "телеґраф" - пише про ще одного агента ГРУ, причетного до злочину.
Чоловік під вигаданим іменем "Сергій Федотов" - прибув у Лондон тим же літаком, що й Петров і Боширов, однак реєстрацію на зворотний рейс чомусь скасував. Можливо, він затримався у Британії на кілька днів, - припускає видання.
Подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію отруїли у британському Солсбері торік у березні, обидвоє вижили. Лондон звинуватив у злочині Москву. Скандал призвів до погіршення дипломатичних відносин між країнами.
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