У справі про отруєння Скрипалів - додався третій фігурант. Британська газета "телеґраф" - пише про ще одного агента ГРУ, причетного до злочину.

Чоловік під вигаданим іменем "Сергій Федотов" - прибув у Лондон тим же літаком, що й Петров і Боширов, однак реєстрацію на зворотний рейс чомусь скасував. Можливо, він затримався у Британії на кілька днів, - припускає видання.

Подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію отруїли у британському Солсбері торік у березні, обидвоє вижили. Лондон звинуватив у злочині Москву. Скандал призвів до погіршення дипломатичних відносин між країнами.