Стрілянина в Амстердамі: загинула одна людина [ Редактировать ]
Стрілянина в Амстердамі. Невідомий відкрив вогонь поблизу Центробанку Нідерландів. За повідомленням місцевих ЗМІ, загинула одна людина. На місце прибули кілька десятків правоохоронців.
Район оточили, дорожній рух перекрили. Хто саме загинув - сам зловмисник чи один із поліцейських - наразі невідомо.
по теме
У центрі Амстердаму відкрили стрілянину
Стрілянина в Амстердамі. Невідомий відкрив вогонь поблизу Центробанку Нідерландів. За повідомленням місцевих ЗМІ, загинула одна людина. На місце прибули кілька десятків правоохоронців
Возле Центрального банка Нидерландов произошла перестрелка
В среду, 6 февраля, в Амстердаме возле офиса Центрального банка Нидерландов произошла стрельба.
Екс-президенту Бразилії збільшили термін ув'язнення
Екс-президенту Бразилії Лулі да Сілва збільшили термін ув'язнення іще на майже 13 років. Рішення ухвалив Окружний суд міста Курітіба, який визнав колишнього президента винним у корупції
Інспектор Херсонської митниці попався на хабарі
На хабарі заскочили головного інспектора Херсонської митниці. За дві тисячі доларів, посадовець пообіцяв чоловікові "не помітити" переправлення великої партії валюти до тимчасово анексованого Криму
На Тернопільщині екстрасенс обіцяла зцілення в обмін на долари
На Тернопільщині шахрайка видурила у довірливих людей майже вісімсот тисяч гривень. 39-річна киянка називала себе екстрасенсом, пропонувала послуги зцілення, зняття вроків та залагодження всіх сімейних проблем
Війна на Донбасі та нелегальна зброя: очільники ГПУ та МВС відзвітувати за 2018 рік
Головні силовики прийшли на засідання профільного комітету. Спілкувалися з нардепами Генпрокурор Юрій Луценко та очільник МВС Арсен Аваков - про що говорили, про що звітували та на які питання відповідали?