Стрілянина в Амстердамі. Невідомий відкрив вогонь поблизу Центробанку Нідерландів. За повідомленням місцевих ЗМІ, загинула одна людина. На місце прибули кілька десятків правоохоронців.

Район оточили, дорожній рух перекрили. Хто саме загинув - сам зловмисник чи один із поліцейських - наразі невідомо.