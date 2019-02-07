Щонайменше двоє загиблих і шестеро поранених унаслідок руйнування житлового будинку у Стамбулі. На місці трагедії триває рятувальна операція. З-під уламків вдалося витягти трьох людей.

За попередніми даними, восьмиповерхова споруда обвалилася через порушення норм будівництва. Зокрема, на першому поверсі без дозволу розмістили текстильну майстерню - її робота могла завдати шкоди будівлі.