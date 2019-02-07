В четверг, 7 февраля, Верховная Рада Украины закрепила в Конституции курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что соответствующий курс обеспечит безопасность граждан, передает "РБК-Украина".

По словам президента, НАТО - это о безопасности украинцев и верховенстве права.

"Очень важно, что НАТО - это о безопасности. О безопасности гражданина, безопасности на улицах, защите конституционных прав и свобод, верховенстве права. Это то, что сегодня нас объединяет по поводу изменений в законодательство и проведения реформ в нашей стране. Подчеркиваю, что это также связано с вступлением в ЕС. Ответственность Украины, критерии, необходимые для членства. Это, в том числе, и защита стандартов жизни украинского гражданина. Реформы - это означает защиту людей", - прокомментировал глава государства.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.