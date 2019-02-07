Абраменко завоевал "серебро" ЧМ: видео исторического прыжка [ Редактировать ]
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко завоевал "серебро" чемпионата мира по фристайлу и сноубордингу. который проходит в Юте. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
В суперфинале украинцец выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который судьи оценили в 126.24 баллов. Золотую медаль с результатом в 130.09 баллов завоевал российский спортсмен Максим Буров. Компанию славянам на подиуме составил швейцарец Ное Рот (125.22).
Отметим, что данная медаль стала первой наградой мирового первенства для Абраменко и второй в истории украинской лыжной акробатики. До этого в 2011 году Ольга Волкова добыла "бронзу", кстати, так же в Дир-Вэлли.
У женщин "золото" выиграла Александра Романовская из Беларуси. Единственная в данной дисциплине украинка Ольга Полюк заняла 7 место.
Ранее Александр Абраменко оценил перспективы сборной Украины во фристайле.
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