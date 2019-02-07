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Олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко завоевал "серебро" чемпионата мира по фристайлу и сноубордингу. который проходит в Юте. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В суперфинале украинцец выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который судьи оценили в 126.24 баллов. Золотую медаль с результатом в 130.09 баллов завоевал российский спортсмен Максим Буров. Компанию славянам на подиуме составил швейцарец Ное Рот (125.22).

Отметим, что данная медаль стала первой наградой мирового первенства для Абраменко и второй в истории украинской лыжной акробатики. До этого в 2011 году Ольга Волкова добыла "бронзу", кстати, так же в Дир-Вэлли.

У женщин "золото" выиграла Александра Романовская из Беларуси. Единственная в данной дисциплине украинка Ольга Полюк заняла 7 место.

Ранее Александр Абраменко оценил перспективы сборной Украины во фристайле.