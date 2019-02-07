Выборы-2019: в ЦИК дали ответ Порошенко [ Редактировать ]
В Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом Петра Порошенко на выборах президента в 2019 году. Такое решение комиссия приняла в ходе заседания, передает "РБК-Украина".
Такое решение комиссия приняла единогласно. Таким образом, по состоянию на 7 февраля ЦИК зарегистрировал 38 кандидатов.
Ранее мы писали о том, что ЦИК отказала в регистрации 4 кандидатам.
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