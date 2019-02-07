В Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом Петра Порошенко на выборах президента в 2019 году. Такое решение комиссия приняла в ходе заседания, передает "РБК-Украина".

Такое решение комиссия приняла единогласно. Таким образом, по состоянию на 7 февраля ЦИК зарегистрировал 38 кандидатов.

Ранее мы писали о том, что ЦИК отказала в регистрации 4 кандидатам.