Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 7 февраля [ Редактировать ]
В четверг, 7 февраля, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Стоимость бензина, сжиженного газа и дизельного топлива в сетях АЗС, грн/л:
Ранее мы писали о том, что в Украине готовятся к экспорту газа в Европу.
по теме
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 6 февраля
В среду, 6 февраля, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились
Цены на топливо: что ждет украинцев в феврале
Леонид Косянчук, экс-президент "Объединение операторов рынка нефтепродуктов", рассказал, каких изменений ждать в ближайшее время
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 31 января
В четверг, 31 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 29 января
В понедельник, 28 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 28 января
В понедельник, 28 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились