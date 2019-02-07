В четверг, 7 февраля, Ульяна Супрун рассказала, какие именно обязанности не может выполнять после решение суда об отстранении ее от должности исполняющего обязанности министра здравоохранения.

"Суд запретил мне, как первому заместителю министра здравоохранения Украины, "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра" включая полномочия заместителей подписывать документы вместо меня", - написала Супрун в Facebook.

Она пояснила, что, в частности, не могут быть выполнены такие полномочия, как согласование и представление на рассмотрение Кабмина проекты законов, актов президента или Кабмина, выдавать обязательные для выполнения центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется министром, приказы и поручения.

Кроме того, запрещается представлять Минздрав в публично-правовых отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее пределами, принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является Минздрав, давать обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата Минздрава поручения и подписывать приказы Минздрава и другие нормативно-правовые акты разработаны министерством.

"Это, в частности подписания жизненно важных приказов о растаможивании и распределение лекарств или направление людей на лечение за рубежом", - отметила Супрун.

Напомним, 5 февраля 2019 года Ульяне Супрун запретили исполнять обязанности министра здравоохранения. Однако запрета осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра, не было.

Отметим, в поддержку Супрун высказался президент Украины Петр Порошенко.