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В четверг, 7 февраля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами на президентские выборы самовыдвиженцев Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко и Александра Ващенко.

Соответствующие решения были приняты единогласно, передает "РБК-Украина".

Все три кандидата присутствовали на заседании ЦИК, поэтому сразу получили соответствующие удостоверения.

Ранее в ЦИК дали ответ на запрос Порошенко в участии в выборах.