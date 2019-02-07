Выборы-2019: в ЦИК зарегистрировали еще трех кандидатов [ Редактировать ]
В четверг, 7 февраля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами на президентские выборы самовыдвиженцев Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко и Александра Ващенко.
Соответствующие решения были приняты единогласно, передает "РБК-Украина".
Все три кандидата присутствовали на заседании ЦИК, поэтому сразу получили соответствующие удостоверения.
Ранее в ЦИК дали ответ на запрос Порошенко в участии в выборах.
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