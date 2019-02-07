В Киеве мужчина избил школьника за то, что тот бросил в его автомобиль снежок. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что снежок попал в лобовое стекло автомобиля Mitsubishi. Водитель выскочил из машины и набросился на школьника с кулаками.

"Водитель этого Mitsubishi получил в лобовое стекло снежок. После этого вышел и надавал тумаков школьникам. Наверное, не было детства", - говорится в сообщении.

На опубликованном ресурсом видео видно, как мужчина несколько раз жестко сбивает подростка с ног, в результате чего мальчик падает на асфальт.

К сожалению, жестокость людей встречается повсюду. Недавно школьницу избили ее ровесницы.