Президент Футбольного союза Словении, возглавляющий УЕФА, 51-летний Александер Чеферин, скорее всего, будет сегодня переизбран на этот пост на следующие четыре года, пишет 6 февраля французская газета Le Monde.

Издание отмечает, что седьмой президент Союза европейских футбольных ассоциаций - первый выходец из Восточной Европы на этом посту. Конгресс УЕФА, на котором запланировано голосование за кандидатуру главы организации, состоится 7 февраля в Риме.

За свою первую каденцию Чеферин провел несколько реформ, среди них - новые правила финансового fair-play, согласно которым клубы под угрозой санкций не должны тратить больше, чем зарабатывают, внедрение с этого года на матчах Кубка Европы системы видеопомощи арбитрам (VAR) и создание третьего еврокубкового турнира начиная с сезона 2021-2022 годов, пишет Le Monde. Главной проблемой, решения которой ждут от Чеферина и которая станет основной для его следующего срока, издание называет сохранение баланса между интересами "крупных" и "маленьких" клубов, которые часто расходятся.

Две неправительственные организации (НПО) - украинская "Инициативы будущего" и французская Sherpa - направили письменное обращение к Чеферину, чтобы привлечь его внимание к Андрею Павелко - главе Федерации футбола Украины, который подал свою кандидатуру в исполнительный комитет УЕФА.

"Против этого человека, подозреваемого в хищении средств, выделенных УЕФА, ведется расследование по злоупотреблениям в хозяйственной деятельности на территории Германии. На него также поступила жалоба в Швейцарии. НПО напоминают, что Павелко, избранный депутатом и являющийся руководителем бюджетного комитета Верховной Рады Украины, находится в ситуации "явного конфликта интересов" в свете устава УЕФА", - сказано в публикации.

В обеих организациях выражают надежду на то, что УЕФА признает недействительной кандидатуру Павелко, заявил изданию уполномоченный НПО "Инициативы будущего" и Sherpa Уильям Бурдон.

"Борьба с коррупцией - это также требование положить конец проявлениям логики конфликта интересов, когда они наносят вред имиджу и непредвзятости большой федерации", - подчеркнул он.

Чеферин впервые возглавил УЕФА в сентябре 2016 года. На заседании в Афинах за него проголосовали 42 из 55 представителей национальных ассоциаций, входящих в организацию. Чеферин является юристом по профессии, он возглавлял юридическую фирму семьи. Зачастую они занимались делами, которые касались спорта. В 2011 году был избран президентом Футбольной федерации Словении. Занимал должности второго и третьего заместителя главы юридического комитета УЕФА с 2011 года.

14 июня 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины начали расследование злоупотреблений руководства Федерации футбола при закупках искусственных покрытий для полей, произведенных заводом ФФУ.

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции утверждали, что вопросы, связанные с программой строительства футбольных полей в Украине, исследуются в рамках проверки деклараций Павелко. В мае агентство решило провести полную проверку деклараций нардепа за 2015-2017 годы.

Журналисты программы "Схемы" в октябре 2018 года заявляли, что Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую, по данным "Схем", из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор "ФФУ Продакшн" закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным "Схем", по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора "осело" более $1 млн.