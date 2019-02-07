В городе Покровск (Донецкая область) повешенное тело подростка на "подвесном" мосту обнаружил местный житель сегодня около 4 утра, сообщает в пресс-службе полиции Донецкой области.

В ходе проведенных следственно-оперативных действий было установлено, что погибшим является 16-летний местный житель.



По данному факту следственными Покровского отдела полиции открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Продолжаются следственные действия.

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