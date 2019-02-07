Skype запустил новую функцию, с помощью которой можно размыть фон во время видеозвонков. Об этом сообщает 112.ua.

Отмечается, что новая функция должна различать руки и волосы. Это необходимо для того, чтобы ошибочно не воспринять их как фон и не повредить качество изображения.

Для разработки компания Microsoft использовала искусственный интеллект.

Проверить, как работает размытие фона во время видеозвонков, можно уже на компьютерах и ноутбуках. Пока не известно, когда эта функция появится в мобильных версиях.

Напомним, что ранее сообщалось, что Windows 10 будет автоматически устанавливаться на компьютеры.