В Skype появилась новая полезная функция [ Редактировать ]
Skype запустил новую функцию, с помощью которой можно размыть фон во время видеозвонков. Об этом сообщает 112.ua.
Отмечается, что новая функция должна различать руки и волосы. Это необходимо для того, чтобы ошибочно не воспринять их как фон и не повредить качество изображения.
Для разработки компания Microsoft использовала искусственный интеллект.
Проверить, как работает размытие фона во время видеозвонков, можно уже на компьютерах и ноутбуках. Пока не известно, когда эта функция появится в мобильных версиях.
Напомним, что ранее сообщалось, что Windows 10 будет автоматически устанавливаться на компьютеры.
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