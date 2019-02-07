Выборы-2019: Верховная Рада приняла важное решение [ Редактировать ]
7 февраля Верховная Рада приняла поправки в закон, которые запрещают гражданам России и российским протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека от ОБСЕ, сообщает "Корреспондент".
Соответствующую инициативу поддержало 232 народных депутата. Правками в законодательство предусмотрено, что официальным наблюдателем не может быть гражданин страны, которая признана украинским парламентом страной-агрессором и/или страной-оккупантом.
Также наблюдателем не могут быть лица, чьи кандидатуры предложены страной-агрессором/страной-оккупантом. Изменения вносятся в законы о выборах президента и народных депутатов, и в закон о местных выборах.
Кроме того, 7 февраля Рада закрепила в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС.
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