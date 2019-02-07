7 февраля под Киевом, вблизи населенного пункта Глеваха, произошло смертельное ДТП. Ранним утром микроавтобус Vauxhall сбил мужчину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент мужчина-пешеход переходил проезжую часть. В результате чего микроавтобус сбил мужчину. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте.

На месте работала следственно-оперативная группа Киевской области. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку, а тело погибшего забрали на экспертизу. Также водитель микроавтобуса прошел медицинское освидетельствование - в момент аварии он был трезвым.

На данный момент возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Вводителя Vauxhall задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили о подозрении. На данный момент суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее сообщалось о ДТП в Тернопольской области, где пьяный мужчина сбил троих человек.