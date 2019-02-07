Киркоров оконфузился при встрече с Аллой Пугачевой [ Редактировать ]
Российский певец Филипп Киркоров окончательно разругался с примадонной Аллой Пугачевой - они стараются не общаться между собой продолжительное время, сообщил источник, близкий к певице. Точная причина размолвки знаменитостей неизвестна, но имеет давние корни.
Эти слухи подтвердились опять, когда Алла Пугачева 6 февраля посетила одно из светских мероприятий вместе со своим теперешним мужем Максимом Галкиным.
Фото: соцсети
Облаченные во все черное супруги в ускоренном темпе прошли по красной дорожке, в конце которой наткнулись на мужа Примадонны, правда, бывшего. Филипп Киркоров немного растерялся, поцеловал Аллу Борисовну куда-то в область темных очков, а Максиму дружелюбно пожал руку.
В СМИ появились интересные детали встречи экс-супругов. По информации МК, на предложение сфотографироваться вместе Филипп ответил отказом.
Публичные люди также сталкиваются с жизненными проблемами, и порой звездная пара расстается со скандалом. Ранее известный актер рассказал о проблемах в своем браке.
по теме
Смерть рэпера Децла: появилось посмертное музыкальное видео
В интернете появилось посмертное музыкальное видео рэпера Кирилла Толмацкого
Алла Пугачева прокомментировала смерть Децла
Легендарная российская певица Алла Пугачева сделала заявление на фоне трагической гибели рэпера Децла
Известную российскую певицу срочно госпитализировали
Звезда сама поделилась видео с больницы, но позже почему-то удалила ролик
Смерть рэпера Децла: появилось видео с предсмертным интервью
За неделю до смерти рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, дал интервью
Экс-ведущей "Орла и решки" запретили въезд в Украину
Известную российскую телеведущую не пустили на территорию Украины