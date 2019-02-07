Российский певец Филипп Киркоров окончательно разругался с примадонной Аллой Пугачевой - они стараются не общаться между собой продолжительное время, сообщил источник, близкий к певице. Точная причина размолвки знаменитостей неизвестна, но имеет давние корни.

Эти слухи подтвердились опять, когда Алла Пугачева 6 февраля посетила одно из светских мероприятий вместе со своим теперешним мужем Максимом Галкиным.

Фото: соцсети

Облаченные во все черное супруги в ускоренном темпе прошли по красной дорожке, в конце которой наткнулись на мужа Примадонны, правда, бывшего. Филипп Киркоров немного растерялся, поцеловал Аллу Борисовну куда-то в область темных очков, а Максиму дружелюбно пожал руку.

В СМИ появились интересные детали встречи экс-супругов. По информации МК, на предложение сфотографироваться вместе Филипп ответил отказом.

Публичные люди также сталкиваются с жизненными проблемами, и порой звездная пара расстается со скандалом. Ранее известный актер рассказал о проблемах в своем браке.