"Северный поток 2": Меркель сделала резкое заявление [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода "Северный поток-2".
"Окажемся ли мы в зависимости от России благодаря второму газопроводу? Я говорю: "Нет", если мы в то же время проведем диверсификацию", - цитирует "РБК-Украина" слова политика.
Ранее американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, посол США в Дании Карла Сэндс и посол США в Германии Ричард Гренелл призвали Европу к отказу от строительства российского газопровода "Северного потока-2". По их мнению, газопровод может значительно усилить давление России на ЕС, что представляет опасность для Евросоюза и для всего Запада.
Также по этому вопросу высказался и премьер-министр Матеуш Моравецкий, который заявил, что "Северный поток 2" необходим для шантажа Украины и Польши.
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