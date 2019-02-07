Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода "Северный поток-2".

"Окажемся ли мы в зависимости от России благодаря второму газопроводу? Я говорю: "Нет", если мы в то же время проведем диверсификацию", - цитирует "РБК-Украина" слова политика.

Ранее американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, посол США в Дании Карла Сэндс и посол США в Германии Ричард Гренелл призвали Европу к отказу от строительства российского газопровода "Северного потока-2". По их мнению, газопровод может значительно усилить давление России на ЕС, что представляет опасность для Евросоюза и для всего Запада.

Также по этому вопросу высказался и премьер-министр Матеуш Моравецкий, который заявил, что "Северный поток 2" необходим для шантажа Украины и Польши.