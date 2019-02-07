В центре Одессы обнаружили трупы троих мужчин [ Редактировать ]
В квартире в центре Одессы обнаружены мертвыми трое молодых мужчин. Как сообщает "Униан", в одной из квартир дома по улице Малой Арнаутской 6 февраля мертвыми трое мужчин в возрасте 18 лет, 24 и 29 лет.
Отмечается, что квартира сдавалась в аренду одному из погибших. Как предполагается, еще двое пришли к нему в гости. Накануне вечером владелица жилья обратилась в полицию с заявлением о том, что квартирант не открывает и на телефонные звонки не отвечает.
Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, после вскрытия двери обнаружили в кухне тела. Все трое погибших - граждане Украины.
По предварительным заключениям судебных экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.
Сейчас Приморским отделом полиции расследуется уголовное производство, начатое по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что женщина нашла в квартире трупы родственников.
по теме
Играл на стоге сена: в Одесской области нашли мертвого ребенка
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу
Группа мужчин выбивала у жителей Одессы несуществующие долги
В случае неуплаты денег людям угрожали физической расправой
Мать оставила троих детей голодать и уехала
Отец детей недавно трагически погиб на предприятии
В Одесской области мужчина жестоко убил 13-летнюю девочку
Событие произошло в одном из сел района
Летел на красный: водитель насмерть сбил пешехода
Водитель в момент аварии был трезвым