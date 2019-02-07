Кличко забрал дочь у бывшей жены [ Редактировать ]
Четырехлетняя дочь украинского боксера Владимира Кличко и голливудской актрисы Хейден Панеттьери Кайя Евдокия живет в Украине и месяцами не видит маму. Об этом сообщает издание US Weekly со ссылкой на источники.
"Она (Хайден - ред.) понимает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы ребенок жил с ней. Это печальная ситуация", - заявил собеседник.
Источник уточнил, с воспитанием дочери 42-летнему боксеру помогает бабушка Кайи Евдокии Надежда Ульяновна (отец братьев Кличко умер в 2011 году). Хейден Панеттьери продолжает строить актерскую карьеру и живет в Лос-Анджелесе. Владимир Кличко и Хейден Панеттьери расстались почти год назад, хотя о проблемах в их отношениях говорили раньше.
После расставания американка все свое время проводит на вечеринках. В связи с разгульным образом жизни Хейден стала плохо выглядеть. Ранее экс-супруга Кличко шокировала своим внешним видом.
по теме
Умер известный украинский футболист
Умер знаменитый тренер ФК "Карпат" и футболист киевского "Динамо"
Умерла знаменитая советская спортсменка
В России скоропостижно умерла известная олимпийская чемпионка
Александр Усик поделился откровенным фото с женой
Украинский спортсмен Александр Усик поделился снимками с отдыха на Бали
Киркоров оконфузился при встрече с Аллой Пугачевой
Российски певец Филипп Киркоров окончательно разругался с бывшей женой
Умер актер из сериала "Зачарованные"
В 2016 году у артиста выявили редкую болезнь