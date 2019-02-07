Четырехлетняя дочь украинского боксера Владимира Кличко и голливудской актрисы Хейден Панеттьери Кайя Евдокия живет в Украине и месяцами не видит маму. Об этом сообщает издание US Weekly со ссылкой на источники.

"Она (Хайден - ред.) понимает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы ребенок жил с ней. Это печальная ситуация", - заявил собеседник.

Источник уточнил, с воспитанием дочери 42-летнему боксеру помогает бабушка Кайи Евдокии Надежда Ульяновна (отец братьев Кличко умер в 2011 году). Хейден Панеттьери продолжает строить актерскую карьеру и живет в Лос-Анджелесе. Владимир Кличко и Хейден Панеттьери расстались почти год назад, хотя о проблемах в их отношениях говорили раньше.

После расставания американка все свое время проводит на вечеринках. В связи с разгульным образом жизни Хейден стала плохо выглядеть. Ранее экс-супруга Кличко шокировала своим внешним видом.