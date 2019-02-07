В Україні відновлюють серійний випуск літаків [ Редактировать ]
В Україні відновлять серійний випуск регіональних пасажирських літаків Ан-148 та Ан-158, й новітнього транспортника Ан-178.
Як повідомляє прес-служба "Мінекономіки", Державне підприємство "Антонов" таким чином планує продовжити реалізацію програми імпортозаміщення - заміни російських комплектувальних на українські аналоги і комплектувальні зі США, Канади та Китаю.
"Антонівці" вже працюють над відновленням програми по будівництву найбільшого серійного вантажного літака у світі Ан-124 "Руслан" без жодних деталей з Росії.
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