НАТО підтримує прагнення України приєднатися до Альянсу [ Редактировать ]
НАТО визнає прагнення України приєднатися до Альянсу і заявляє про тверду солідарність із українцями, - про це йдеться у зверненні штаб-квартири НАТО, передає "Укрінформ":
"Солідарність НАТО з Україною є твердою. Ми вітаємо прогрес у реформах і закликаємо Україну продовжувати рухатися цим шляхом. Це надзвичайно важливо для добробуту й миру в Україні та для стабільності в усьому північноатлантичному просторі", - зазначається у документі.
Привітали українців і американці. "Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть прагнення України вступити в НАТО і сподіваються одного дня вітати Україну в Альянсі", - повідомили в посольстві США у Києві.
У Євросоюзі привітали Україну зі змінами до Конституції наступною заявою: "Ми концентруємо зусилля на повній імплементації Угоди про асоціацію "ЄС - Україна", включно з положеннями про поглиблену і всебічну зону вільної торгівлі".
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