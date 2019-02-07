НАТО спробує переконати Росію повернутися до Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, - про це в інтерв'ю Euronews заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Зокрема, він зазначив, що допустити нової гонки озброєнь не можна. Утім, якщо переконати Москву не вдасться - НАТО робитиме все заради "забезпечення стримування і оборони".

Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що США на шість місяців припиняє виконання зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності через модернізовану російську крилату ракету 9М729, яку Вашингтон вимагає знищити. Москва вирішила відповісти дзеркально і також оголосила про припинення участі в Угоді.