НАТО закликає Росію дотримуватися Договору про ліквідацію ракет [ Редактировать ]
НАТО спробує переконати Росію повернутися до Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, - про це в інтерв'ю Euronews заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Зокрема, він зазначив, що допустити нової гонки озброєнь не можна. Утім, якщо переконати Москву не вдасться - НАТО робитиме все заради "забезпечення стримування і оборони".
Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що США на шість місяців припиняє виконання зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності через модернізовану російську крилату ракету 9М729, яку Вашингтон вимагає знищити. Москва вирішила відповісти дзеркально і також оголосила про припинення участі в Угоді.
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