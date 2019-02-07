Депутаты Верховной Рады обратились к НАТО [ Редактировать ]
Верховная Рада обратилась к Парламентской Ассамблее НАТО, парламентам государств-членов с призывом формально начать индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки. 7 февраля депутаты 243 голосами поддержали проект постановления № 10007, сообщает "Корреспондент".
Парламент просит НАТО предоставить Украине "План действий относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе". Рада призывает Альянс одобрить план на юбилейном саммите НАТО в декабре 2019 года.
"Верховная рада призывает лидеров государств-членов НАТО одобрить (на юбилейном саммите Альянса в Лондоне в декабре 2019 года) прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членству в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составляет план действий по поводу членства Украины в НАТО", - говорится в тексте постановления.
Кроме того, 7 февраля Верховная Рада внесла поправки в закон о выборах президента Украины.
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