Верховная Рада обратилась к Парламентской Ассамблее НАТО, парламентам государств-членов с призывом формально начать индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки. 7 февраля депутаты 243 голосами поддержали проект постановления № 10007, сообщает "Корреспондент".

Парламент просит НАТО предоставить Украине "План действий относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе". Рада призывает Альянс одобрить план на юбилейном саммите НАТО в декабре 2019 года.

"Верховная рада призывает лидеров государств-членов НАТО одобрить (на юбилейном саммите Альянса в Лондоне в декабре 2019 года) прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членству в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составляет план действий по поводу членства Украины в НАТО", - говорится в тексте постановления.

Кроме того, 7 февраля Верховная Рада внесла поправки в закон о выборах президента Украины.