Із "євроблях" - на українські номери. Охочих легально розмитнити завезені з Європи авто, стає дедалі більше. Від моменту запровадження нового порядку легалізації, бюджет отримав уже понад 4 мільярди гривень.

Тож чи можна вважати проблему "євроблях" вирішеною, дізнавався Гліб Гаврилов.

Пільговий термін, коли "євробляху" можна розмитнити із 50% знижкою на акциз, добігає кінця за 2 тижні. Вже з 22 лютого усі, хто розмитнюватиметься - сплачуватимуть повну акцизну ставку. А від травня поліцейські почнуть полювати на власників єврономерів.

Тим, хто протермінував режим тимчасового ввезення, передбачені немалі грошові стягнення - аж до 170 тисяч гривень за авто.

"Сейчас идет геометрическая прогрессия. Владислав Криклий, начальник главного сервисного центра Украины обнародовал информацию о том, что им принято решение о переходе сервисных центров в шести западных областях Украины на работу без выходных вообще. Почему? Огромная загрузка", - зазначив Олег Назаренко, експерт.

Яцек володіє машиною з іноземною реєстрацією вже півтора року. Митні платежі, в декілька разів перевищують вартість його автомобіля. Тож чоловік стоїть перед вибором - або шукати гроші на розмитнення, або продавати автівку. Без неї Яцек не бачить свого повноцінного життя. У чоловіка немає правої ноги, машина для нього - необхідність.

"Мне лично нужно больше времени, чтобы я эту сумму мог добыть. И, второе: эту сумму нужно пересмотреть. Этот закон не дает мне возможности растаможить автомобиль так, чтобы мне это было доступно. Эта сумма - несоизмерима с изначальной стоимостью", - скаржиться Яцек, власник автомобіля з європейською реєстрацією.

Така машина на польській реєстрації обійшлась власникові у 800 доларів. Тепер, аби поставити її на українські номери - потрібно сплатити майже три вартості від цього автомобіля. Через коефіцієнт віку.

Окрім митних платежів, які зараз по кишені не кожному, з'являються й інші видатки. Переважно - це послуги спритників, які допомагають розмитнити машину "під ключ" за грошову винагороду.

"В процессе возникают дополнительные платежи, о которых не было известно изначально. И их - немало", - говорить Яцек, власник автомобіля з європейською реєстрацією.

Утім експерти стверджують - що деякі етапи розмитнення можна пройти самостійно. Заощадить це сотні доларів.

"Я бі советовал "не вестись" и не отдавать 550 евро этим крутящимся возле таможенников и посредникам. Потому что можно самому проверить, возможно ваш автомобиль с литовского регистра уже снят", - наголосив Олег Назаренко, експерт.

А поки фіскальна служба оприлюднила нові дані - з моменту дії пільгових, ставок вже понад 65 тисяч "єврорблях" отримали українські номери. Щодня українську "прописку" отримують щонайменше 3 тисячі автівок на єврономерах. А ті, хто на цей крок іще не наважився, мають час до травня.