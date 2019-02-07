В Україні можуть заборонити пластикові пакети. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Документ розробили на основі Директиви Європейського парламенту та законів країн-членів ЄС.

Що пропонують, та чи готові вітчизняні виробники та магазини перейти на нові біо-пакети - дізнавалася Магда Кривовяз.

За рік українці використовують майже 22 мільйони поліетиленових пакетів. Кожен розкладається близько 200 років.

"Аби зважити 1 лимон - ми віддаємо один пластиковий пакет, який потім літає у навколишньому середовищі. Більше 20 тисяч птахів щороку гине через ці пластикові пакети", - наголосила Олена Колтик, одна із ініціаторів законопроекту.

Такі пакети в Україні планують заборонити. У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект. Згідно з ним, з 2021 року пакети "майки" більше не будуть безкоштовними. А з 2022 - певні види і зовсім заборонять.

"Рекомендація ЕС - до 50 мкрн забороняти. Більше 50 мікрон - це, наприклад, пакети, які вже нам видають в магазинах одягу. Цей пакет можна переробити. Пакети "майка" - це найбільше зло! Їх товщина до 15 мікрон і через те, що вони часто забруднені - їх переробити майже неможливо", - наголосила Олена Колтик, одна із ініціаторів законопроекту.

Активісти стверджують - якість такої тари ніхто належним чином не перевіряв. Тож невідомо, чи не шкодить вона нашому здоров'ю. Окрім того, ініціатори законопроекту кажуть - у світі існують безпечні альтернативи.

Звичайний пакет "майку" замінить ось такий - біологічний. На ньому є спеціальна позначка - це сертифікація, яка підтверджує, що він розкладається. Коли закон запрацює, - кожен виробник буде змушений її проходити. До речі, саме цей пакетик - французький - там вже повністю заборонили звичні поліетиленові.

Вже 33 країни світу повністю відмовились від пластикових пакетів, понад 50 ввели певні обмеження. Наразі біо-пакети в Україні ніхто не робить. Проте виробники кажуть - можливості для цього є. Однак законопроект ще потребує доопрацювання.

"Эти пакеты будут разлагаться только при условии попадания на полигон, где происходит компостирование. Такие полигоны в стране практически отсутствуют. Наше производство готово к данным изменениям и каких то существенных дополнительных инвестиций не потребуется. Но, безусловно, себестоимость, соответственно, цена продукта - возрастет от 3 до 6 раз", - наголосив Роман Гладишев, заступник керівника виробничого напрямку виробництва товарів для дому.

До змін вже готові і магазини, наразі - прораховують варіанти.

"Мы и сейчас находимся в поиске альтернативы. Для конечного потребителя мы будем стараться, чтобы цена не изменилась. Если мы перейдем на многоразовую упаковку - они конечно будут стоить денег", - стверджує Айк Манукян, директор магазину.

Законопроект ще має розглянути Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики. І тільки після цього народні обранці зможуть за нього проголосувати. І Україна, нарешті, перестане бути полігоном для небезпечного непотребу.