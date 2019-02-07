Понад 70 будинків постраждали від повені у Дніпрі.

Затоплено Амур-Нижньодніпровський район міста, розташований на лівому березі. Вода в річці піднялася через потепління і танення снігу, заливши двори й підвали. Подекуди її рівень сягнув метра. Співробітники ДСНС уже другу добу намагаються впоратися з ситуацією.

"Откачано около 8 тысяч кубометров воды. Уровень воды упал на 30 сантиметров. В некоторых местах на 40. Планируем закончить к вечеру", - повідомив Іван Бабецкул, начальник 3 державної пожежно-рятувальної частини міста Дніпро.

"Только пошло потепление - сразу начинает появляться вода. Вот уровень земли, а тут - вода стоит. Сантиметров 10 стоит вода. Все затоплено под домом", - показує Анатолій Онищенко, мешканець Дніпра.