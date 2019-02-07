У Німеччині відкрили "полювання на ведмедів". На золотого і срібних - головні трофеї кінофестивалю Берлінале. Призи одного з найавторитетніших кінозмагань світу виборюватимуть 17 фільмів. Серед них і стрічка про Голодомор в Україні.

Докладніше - Тетяна Логунова.

Фестивалі починаються з червоної доріжки. І Берлінале - не виключення. Але цього року на кінофесті, який має репутацію найсерйознішого і найполітичнішого, доріжка насправді - зелена.

Червону доріжку Берлінале виготовлена із сміття, виловленого у морі - рибальських сіток та старих килимів. Півтори тонни відходів переробили у покриття, яке постелили перед усіма кінотеатрами, які приймають фестиваль. Щоб у такий спосіб, привернути увагу до проблеми забруднення світового океану.

Якщо доріжка із переробленого сміття - це ноу-хау Берлінале, то серйозне кіно - вже традиція. У німецькій столиці знову покажуть фільми, які спонукають думати.

"Цього року йтиметься про нашу повсякденну поведінку у світі. Про глобальне потепління, про сільське господарство, про їжу, яку ми їмо. Приватна поведінка зараз є більш політичною, ніж коли-небудь і наші фільми це демонструють", - зазначив Дітер Косслік, директор фестивалю.

У рамках Берлінале покажуть сотні фільмів. Втім за головні трофеї фестивалю - золотого та срібного ведмедів - змагатимуться 17 стрічок. Серед конкурсантів - фільм спільного виробництва України, Польщі та Великої Британії польської режисерки Агнєшки Холланд - "Містер Джонс". Це - реальна історія британського репортера Гарета Джонса, який першим із західних журналістів намагався розповісти світу правду про голодомор в Україні.

Переможців фестивалю обиратиме міжнародне журі на чолі з зіркою французького кіно Жюльєт Бінош. Найкращих - оголосять наступної суботи.